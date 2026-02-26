2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が26日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪のペアで日本勢初の金メダルに輝いた“りくりゅう”三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が2人の関係性について語ったことを受けて、自身の思いを明かした。

りくりゅうペアは25日、日本記者クラブで行われた会見で「兄妹？友人？夫婦漫才？」と関係性を聞かれ、三浦は木原と見つめ合いながら「それを超えているよね。一緒にいて当たり前、家族みたいな」と返答。2人で「ご想像にお任せします」と笑い、明言を避けつつ含みを持たせた。

高橋さんは会見のVTRを見終わった後「想像だって！」と一言でスタジオの笑いを誘う。そして共演のトリノ五輪女子代表の安藤美姫さんが「彼ら彼女らだけの問題で外部が気にすることでもないと思う。彼らの人生をそのまま応援してくれる方向で、あまりそっちばかりフォーカスしてほしくない」と話すと、高橋さんは「ハイ！いいこと考えました」と挙手。

そして「（りくりゅうの関係性を）知りたければみんなペアやったらいいと思う。そしたら答えが出る。答えが知りたい人は、今すぐペアスケートへレッツゴー！」と明るく呼び掛け、「ペア広まるかな。ペアしたらわかると思う」と提案していた。