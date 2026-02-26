富山市の立山山麓スキー場・らいちょうバレーエリアで、きょう午前、2人乗りのリフトが緊急停止し、およそ60人が一時、リフトに取り残されました。リフトの電源のブレーカーが落ちたことが原因で、スキー場は、安全が確認されるまでこのリフトの営業を休止します。



らいちょうバレーエリアを運営する大山観光開発によりますと、きょう午前10時ごろスキー場の第2ペアリフトが緊急停止しました。



