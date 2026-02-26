氷見市の山あいにある神社で屋根に使われていた銅板が盗まれる被害が、少なくとも3件相次いでいることがわかりました。銅は価格の高騰が続いていて、警察は、転売を目的とした窃盗事件とみて捜査しています。



「神社屋根の銅板が根こそぎはがされ、周辺には破片も散乱しています」



氷見市平にある「高坂剣主神社」です。



先月5日、屋根に張られていた銅板が盗まれているのを、近所の男性が見つけて警察に通報しました。





被害を見つけた男性「まさかこんなやられるとは思っていなかった。神様のところだけでも、雨でぬれないように応急処置する」盗まれたのは、本殿と隣の小屋の屋根にはられていた銅板あわせておよそ2000枚で、被害額は100万円相当と見られます。この神社は周辺の住民が管理していて、修繕する場合の費用は現状の6世帯で負担することになります。被害を見つけた男性「修繕には何百万（円も）かかるのでできない。今は銅が高いから。（盗んだ理由は）それしか考えられない」石川県境に近い氷見市の山あいでは、このほかにも、少なくとも2つの神社で、本殿などの屋根の銅板が盗まれたことがわかりました。銅の国内の平均取引価格は、先月、1トンあたり213万円で6年前に比べて、およそ3倍に。太陽光発電の設備や電気自動車のモーターなどへの需要増加によりここ数年、高騰しています。警察は、価格が高騰している銅の転売を目的とした窃盗事件とみて捜査しています。