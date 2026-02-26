2月26日、ニデック（旧：日本電産）は永守重信氏が同日付で名誉会長を辞任したと発表した。永守氏は2025年12月19日にグローバルグループ代表を電撃辞任し、名誉会長に就任。小型モーターを主力に世界的企業に成長させた創業者は、不適切会計をめぐる第三者委員会の調査が進む中で、名誉会長の座も降りることとなった。

永守氏が創り上げた社内風土とはどのようなものだったのか。その実態を報じた2025年12月10日配信「週刊文春 電子版」記事から一部を抜粋して配信する。

「第三者委員会の調査が進む中、経営責任の所在にも注目が集まっています」（経済部記者）

不適切会計に揺れる、超精密小型モータでシェア世界一のニデック。創業者である永守重信グローバルグループ代表（81）が築いた“永守イズム”に、今、NOが突き付けられている。



不適切会計問題に揺れるニデック社 ©時事通信社

社長の言葉の背景にある“永守イズム”

冒頭の記者が解説する。

「海外子会社で不適切な会計処理が相次ぎ見つかったことを受けて、同社は今年9月、第三者委を立ち上げ調査を行っています。同社はこうした処理に、本社や子会社の経営陣が関与した可能性を認めている。この処理に関連して11月14日には、9月中間決算で877億円の損失計上を発表した」

同日の会見では、当初、年内を予定していた第三者委の調査結果の報告が、来年1月以降にずれこむことも明かされた。会見の席上では、永守氏が不在の中、岸田光哉社長（65）がこう強調した。

「組織風土の改革が必要」

「必ず正しくやる」

この言葉の背景には、「すぐやる、必ずやる、出来るまでやる」というニデックに長らく浸透してきた“永守イズム”がある。

「大風呂敷を広げ、我々も応じてきた」

草創期のメンバーの1人が当時を語る。

「とにかくよその会社に負けずに注文を取らなければいけない。創業して間もなくは、ヒトもカネも実績もない会社なのでスピードが命です。自分の時間を削って働いた。そうした中で永守社長は、いつもできそうもない注文を受けて来ては『できる』と大風呂敷を広げ、我々も応じてきた」

こうしたモーレツ経営により、売上高2兆円、従業員はグループ全体で10万人という規模にまで成長した同社。だが、組織が巨大化する中で歪みが生じたようだ。

現在配信中の「週刊文春 電子版」および12月11日（木）発売の「週刊文春」では、元幹部の重要証言、ニデック関係者の間で囁かれる現社長の引責辞任論、浮上している次期社長候補の名前、当人への直撃などを詳しく報じている。

