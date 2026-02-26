お散歩中に飼い主さんが呼んでも、全然動こうとしないワンコ。試しに物陰に隠れてみたら…？ ワンコの愛おしすぎる反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破しています。

【動画：散歩中、呼んでも来てくれない犬→物陰に隠れてみた結果…あまりにも愛おしい反応】

飼い主さんが物陰に隠れたら…

TikTokアカウント「mameshibamekabu」に投稿されたのは、豆柴の「めかぶ」君がお散歩をしていた時の出来事です。めかぶ君はまだお家に帰りたくないのか、途中で動かなくなってしまったそう。飼い主さんが呼んでも無視して来てくれないので、気を引くために物陰に隠れてみたら…？

ワンコの反応が愛おしすぎる！

めかぶ君は飼い主さんの姿が見えなくなった途端に焦って、「どこに行ったの？」とぴょこんっとジャンプして近づいて来たそう。飼い主さんがもっと奥の方に隠れてみると、再びぴょこんぴょこんっと近づいて来るめかぶ君。そして「ちゃんとそこにいるよね？」と確かめるように、じーっと覗いてきたとか。

ご本人は「置いて行かれたらどうしよう」と心配しているようですが、その小さな子どものような反応が愛おしすぎて、見ているこちらは思わず笑ってしまいます。言うことを聞いてもらえなくて困っていたはずの飼い主さんも、めかぶ君のツンデレ具合にキュンとしてしまったそうですよ。

この投稿には「愛おしいがすぎる…笑」「覗きにくる時の2段階ジャンプが可愛すぎる」「置いていかれることはないと理解できないのがまた可愛い」といったコメントが寄せられています。

ワンコの特技は穴掘り

めかぶ君は元気いっぱいな男の子で、よくお家の中やお庭で穴を掘る練習をしているそうです。頑張って特訓を続けるうちに穴掘りが上達し、今では特技といえるほどの腕前になっているのだとか。

地面を全力でホリホリした後に、「どう？上手でしょ！」と誇らしげなお顔を見せることもあるというめかぶ君。これからも穴掘りを極めながら、楽しい毎日を過ごしてほしいですね。

めかぶ君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mameshibamekabu」をチェックしてくださいね。

