「N organic（エヌオーガニック）」は、予防美容をテーマに掲げる「N organic Basic」シリーズより、“肌の炎上”に立ち向かう薬用美容乳液「N organic Basic バランシング エッセンスミルク」を2026年3月24日（火）に新発売。

■繰り返す肌ゆらぎに向き合う

「その肌は炎上を知らない。」をキャッチコピーに掲げ、繰り返す肌荒れやニキビ、シミなどの原因となる小さな乾燥によるダメージに着目。乾燥によるトラブルを防ぎながら、ゆらぎにくい健やかな肌へ導く設計となる。

柑橘やクスノキを中心に、果実や植物から抽出・ブレンドした5種類の100％精油を使用した、シリーズ共通のスウィートシトラスの香りを採用。毎日のスキンケア時間を、肌だけでなく心まで満たすひとときへと導く存在となっている。

■商品情報

株式会社シロク

N organic Basic バランシング エッセンスミルク（販売名：NB エッセンス ミルク EX 医薬部外品）60mL6,380円（税込）