2026年2月27日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
金運が乱れがち。賭け事には首を突っ込まないようにして。
交友関係が不安定に。意見の食い違いに白黒つけないこと。
だまされやすい日。少し疑り深くなった方が安全かも。
不要なものは切り捨てて、生活を再設計するのに適した日に。
心のバランスが不安定かも。好きなことに没頭するのが1番！
人間関係が盛り上がりそう。敵味方を考えないことがカギ。
和みスポットに幸運がある暗示。動物園や植物園が◎。
静かに過ごすと幸運な日。緑色の小物を身に着けるのもおすすめ。
お手頃価格の雑貨が幸運を届ける予感。ショップを回ってみて。
情緒が安定して、何をしても充実の1日。新しい挑戦は◎。
ヘアケアに気を使って。自信が出て、人気もアップ！
大活躍しそう。同性からの嫉妬は、相手を褒めることで回避して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
金運が乱れがち。賭け事には首を突っ込まないようにして。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
交友関係が不安定に。意見の食い違いに白黒つけないこと。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
だまされやすい日。少し疑り深くなった方が安全かも。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
不要なものは切り捨てて、生活を再設計するのに適した日に。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
心のバランスが不安定かも。好きなことに没頭するのが1番！
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人間関係が盛り上がりそう。敵味方を考えないことがカギ。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
和みスポットに幸運がある暗示。動物園や植物園が◎。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
静かに過ごすと幸運な日。緑色の小物を身に着けるのもおすすめ。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
お手頃価格の雑貨が幸運を届ける予感。ショップを回ってみて。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
情緒が安定して、何をしても充実の1日。新しい挑戦は◎。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ヘアケアに気を使って。自信が出て、人気もアップ！
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
大活躍しそう。同性からの嫉妬は、相手を褒めることで回避して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)