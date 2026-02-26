大谷翔平、またもフリー打撃でファン魅了か…「いけそうならやりたい」バンテリンで3年前の“再現”へ【侍ジャパン】
大谷がまたフリー打撃でファンを魅了するか(C)産経新聞社
侍ジャパンの大谷翔平が2月26日、壮行試合が行われるバンテリンドームでチームに合流し、前日練習に参加した。
グラウンドに現れると、日本ハム時代のチームメイトである近藤健介の近くでウォーミングアップを行い、ナインも次々と挨拶に訪れた。また、投球モーションから約50メートルの間の距離でキャッチボールも行った。
大谷は練習後の会見で、WBCに向けて「前回同様にプレッシャーはかかると思いますけど、強化試合を含めていい状態でこなせれば、十分に戦っていけるんじゃないかと思う。また明日以降しっかり準備したい」と意気込んだ。
また、フリー打撃について「やりたいなと思っています。今日の動いた感じも悪くなかった。明日の状態を見て、いけそうならやりたい」と意欲を示した。
大谷は3年前にもバンテリンドームでのフリー打撃で5階席に飛び込む豪快弾を放ち、ファンをわかせた。MLBの規定で試合には出場しないが、今回も練習での豪快な一撃をファンの前で披露するかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
