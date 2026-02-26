「美味し過ぎました！」工藤静香、手作りスイーツを自画自賛「何でも作れてほんとすごい」「尊敬です」
歌手の工藤静香さんは2月25日、自身のInstagramを更新。手作りケーキを公開し、「美味し過ぎました！」と自画自賛しました。
【写真＆動画】工藤静香の手作りケーキ
コメントでは「色々と作れて羨ましい 美味しそう食べてみたいです」「しぃちゃん凄い！」「めっちゃ、めっちゃ美味しそう しーちゃん何でも作れてほんとすごい」「何て凄い数のスイーツ お店屋さんみたい」「いつも美味しそうな物ばかり！尊敬です」「絶対美味しいやつやん」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「美味しそう食べてみたいです」工藤さんは「人参 レモン 生姜 オレンジのフレッシュジュースの搾り殻で作ったキャロットケーキ。柑橘の香りが良いし繊維大量です！笑」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。手作りのケーキを公開しました。「上に乗せるクリームをヘルシーバージョンで作ったのですが、これ美味し過ぎました！」と自画自賛。ケーキやクリームの作り方も詳しく紹介しています。
「めちゃくちゃヘルシーなごまチーズケーキ」8日には「チーズケーキとめちゃくちゃヘルシーなごまチーズケーキを焼きました！」と報告し、写真を公開していた工藤さん。とてもクオリティーが高く、おいしそうです。気になる人はチェックしてみてくださいね。
