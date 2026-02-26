グローバル刃物メーカーの貝印は、「関孫六」シリーズから、快適な切り心地で包丁の刃も傷めにくい、軽量版の国産桧まな板を、2月24日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンター、百貨店、量販店など（店舗によって入荷日が前後）で順次販売を開始した。

同商品は、桧ならではの良さを最大限に活かしつつ、現代のキッチンニーズに合わせた「使い勝手の良さ」を追求している。



関孫六軽量桧まな板300×220

素材には桧を採用しているため、包丁の刃を痛めにくく、快適な切り心地が長続きする商品となっている。また、厚さ約12mmの薄型設計で、重さ約490gと軽く、この「薄さ」と「軽さ」によって、従来の木製まな板の課題であった重さを軽減し、調理中の食材の移動や使用後の洗浄・乾燥といった日々の動作をスムーズにするす。



関孫六軽量桧まな板360×240

手指が掛かりやすい四つ角を落とした形状により滑りにくく、安全性に配慮した設計と、日常使いしやすいサイズ感で、日々の調理を支えるまな板になっている。

貝印は、今後も人々の調理シーンを楽しく豊かにするアイテムを届けて、充実したキッチンライフを提供していく。

［小売価格］

関孫六軽量桧まな板300×220：3300円

関孫六軽量桧まな板360×240：3850円

（すべて税込）

［発売日］2月24日（火）

貝印＝https://www.kai-group.com