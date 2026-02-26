サンワサプライは、ガス不使用で繰り返し使える充電式電動エアダスター「CD−ADE9BK」を発売した。4段階の風量調整とLEDライトを搭載し、5種類のアタッチメントで様々な場所の清掃に対応する。電池残量や設定が一目でわかる液晶表示機能を搭載している。コピー機のメンテナンスや、現場作業などに最適となっている。

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターとのこと。コンパクトサイズながら、最大風速31m／sのパワフル噴射が可能だという。同サイズの従来品に比べ、高出力な設計になっている。

ポケットに入れて外出先への持ち運びが簡単な手のひらサイズとのこと。軽くて持ちやすく、長時間使っても疲れにくい設計になっている。

屋内外、車内、倉庫、現場、高所など、電源の届かないような場所でも簡単に使用できる。コードタイプのように物や足に引っかかることが無く、安全に使用できる。

ボタンを押すだけで4段階の風量調整が可能。

用途によって使い分けることのできる5種類のアタッチメントを付属している。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーターなどあらゆる場所で使える。

充電のタイミングや風量の状況を一目で確認できる。

暗い場所でも明るく照らしながら作業が可能となっている。

付属のUSBケーブルを使用して充電できる。繰り返し使えて経済的。なお、USB充電器は別売りとなる。

噴射したい方向へ向けやすい設計とのこと。

可燃性ガスが発生しない電動エアダスターなので、シュレッダーの掃除に安心して利用できる。逆さ噴射にも対応している。なお、シュレッダーの電源はOFFにして作業してほしいとのこと。

通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、缶の処理、火気による危険がないという。

［小売価格］7920円（税込）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp