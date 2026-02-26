ロッテは、3月1日に、ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、初の和スイーツの「きな粉黒蜜」味を発売する。山梨の老舗和菓子屋・桔梗屋との約3年ぶり（2023年1月発売 桔梗屋監修 雪見だいふく×桔梗信玄餅）の夢のコラボレーションとなる。ふんわり食感のきな粉ケーキでコクのある黒蜜ホイップをサンドし、きな粉風チョコで包み込んだ。桔梗屋監修のきな粉と黒蜜が紡ぎだす絶妙な味わいと余韻をぜひ楽しんでほしい考え。





「生 チョコパイ」初の和スイーツが新登場する。山梨の老舗和菓子屋「桔梗信玄餅」で有名な桔梗屋と約3年ぶりのコラボレーションとなる。程よい甘みのきな粉風チョコと、ふんわりきな粉ケーキが、黒蜜味のたっぷりホイップクリームと口の中で重なり合うことで、きな粉と黒蜜の優しい味わいと余韻が楽しめる。本格的な味わいながら、スプーンやフォークを使わず、仕事や家事の合間でも食べやすい仕上がりになっている。

桔梗屋は、明治22年創業、山梨県を代表する老舗和菓子屋。多くの人に愛される看板商品の「桔梗信玄餅」は“武田菱”の模様が入った風呂敷に包まれ、香ばしいきな粉がまぶされたお餅に、たっぷりの黒蜜をかけて食べる美味しさが一度食べたらやみつきになるという。“ふるさとの味”をコンセプトに、手作りの味わいにこだわっている。

［小売価格］213円前後（税込）

［発売日］3月1日（日）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp