銀座コージーコーナーは、2月28日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、ひなまつりケーキを販売する。なお、予約は、各店、販売上限数に達し次第終了する。

3月3日は「ひなまつり」。子どもの健やかな成長を願うひなまつりシーンにぴったりの、かわいいケーキを多彩に用意した。



「ひなパーティー」（8個入）

毎年人気の縁起のよい扇形のケーキ「ひなおうぎ」には、ひなまつりカラーの定番仕様に加えて、今年はチョコ味が新登場する。どれにしようか選ぶ時間も楽しいプチケーキの詰め合わせは、切り分ける手間がいらず、子どもが集まるパーティーにもおすすめとのこと。その他にも、ふわふわ食感のシフォンスポンジをひなまつりカラーに重ねたケーキや、1人ひとつずつなかよく食べられるプチデコレーションケーキのペアセット、2種のショートケーキなど。子どもだけではなく、大人も一緒に楽しめるケーキで、笑顔あふれるひなまつりを過ごしてほしい考え。

［発売日］2月28日（土）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp