セーラー万年筆は、「プロフィット カジュアルL ステイブル ゴールドトリム 万年筆」を2月28日から全国のセーラー万年筆製品取扱販売店で発売する。

「プロフィット カジュアルL ステイブル ゴールドトリム万年筆」では、金ペン先と同様の仕上げを施したステンレスペン先に、ほどよい重厚感のある金属製の大先を搭載した。太軸のボディに合わせて筆記時の重量バランスにこだわった低重心設計。ムダな筆圧をかけることなく、ペンの自重だけで紙面を滑るような筆記感が得られる。ステンレスペン先ながら手作業による手間暇をかけた仕上げによって、なめらかな書き味を実現する。高品質でコストパフォーマンスの高いペン先は、金ペン万年筆のような書き心地を楽しめる。



「プロフィット カジュアルL ステイブル ゴールドトリム 万年筆」

成形色は添加物をあえて入れないことで落ち着きをもたせ、若干の透明感を出すことで高級感を感じさせる絶妙なカラーに仕上げた。なお、「プロフィット カジュアルL ゴールドトリム 万年筆」と同色となる。

［小売価格］2万7500円（税込）

［発売日］2月28日（土）

セーラー万年筆＝https://sailor.co.jp