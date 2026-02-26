やまやコミュニケーションズ（以下、やまや）は、福岡県産のブランドサーモン「みらいサーモン」を使用した春限定ディナーメニューを、3月2日から5月31日までの期間、一部店舗を除く「博多もつ鍋やまや」各店で提供する。同企画では、「みらいサーモンのお刺身」と「みらいサーモンのフライ」の2品を用意。素材の持ち味をそれぞれ異なる調理法で楽しめる、季節限定の特別メニューになっている。

使用する「みらいサーモン」は、生育に適した環境のもと、人の手によって丁寧に育てられた福岡県産の養殖ブランドサーモン。鮮やかな色味と程よい脂のり、プリプリとした食感を特長としている。その魅力を最大限に引き出すため、素材本来の味わいをダイレクトに楽しめる「お刺身」と、旨みと食感を引き立てる「フライ」の2品で商品化した。異なる調理法で提供することで「みらいサーモン」の魅力を提案する。



「みらいサーモンのお刺身」

「みらいサーモンのお刺身」は、程よい脂のりと、クセのないすっきりとした後味が特長。みらいサーモン本来のプリプリとした食感と味わいを堪能できる。



「みらいサーモンのフライ」

「みらいサーモンのフライ」は、お刺身としても提供できる鮮度の良い「みらいサーモン」を贅沢にフライに仕立てた。サクッとした衣の歯触りの後に、しっとりとした身質と旨みが広がる。やまや自慢の辛子明太子を使用した自家製の明太タルタルソースとともに楽しめる。

［小売価格］

みらいサーモンのお刺身：980円

みらいサーモンのフライ：980円

（すべて税込）

［発売日］3月2日（月）

やまやコミュニケーションズ＝https://www.yamaya.com