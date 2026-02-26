いつも世話を焼くおせっかい女子。親友の手紙を男子へ届けに行くと…罠だった!?／おせっかい女子、恋をする
『おせっかい女子、恋をする』（音竹ひかる/KADOKAWA）第1回【全5回】
いつも他人の恋愛に世話を焼いてばかりの「おせっかい女子」こと蒲郡ちとせ。ある日、親友の渚に頼まれて代わりに隣のクラスの男子・牧田に手紙を届けにいくと、あろうことか自分にアプローチをかけられて――!? 「い…いやいや！ 渚の方が可愛いし!? 私なんて…そんな、ありえないから!!」。初めは戸惑うちとせだったが、次第に牧田のことを意識するようになり…。いきなり幕を開けた「おせっかい親友ポジ」の甘酸っぱい青春に悶えまくりのラブコメディ『おせっかい女子、恋をする』をお届けします。
