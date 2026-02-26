「平成の大渇水」福岡市で295日の給水制限 当時と現在の雨量を比べると？ 東気象予報士が解説
全国的に少雨の状態が続いていて、場所によっては30年に1度レベルの少雨となっています。30年に1度と言われていますが、そのレベルの少雨が前回、いつ起きたのかというと、今から32年前の1994年、いわゆる「平成の大渇水」です。
福岡市は295日、およそ1年間、給水制限が行われるなど、極めて異例の大渇水となりました。その時の雨量と今回の雨量を比べてみます。
今回の渇水は昨年の秋から少雨が続いていることが原因ですが、平成の大渇水の時と比べると、秋から冬にかけての雨量は今回の方が少ないです。
ということで、雨が降るべき時に降らないと、水不足がさらに深刻になります。
冬が終わり、これから春、そして梅雨へと移行する中で、ことしの雨量はどうなのか。
今週、3か月予報が発表されましたが、3月から5月にかけての雨量は、九州北部は平年よりも少なくなる可能性がありそうです。
やはり、まだこの渇水の状況が近いうちに解消されることは考えにくいです。
ただ、梅雨の時期は一転して、全国的に雨量が多くなる可能性があります。これはこれで大雨災害に注意が必要とはなりますが、なんとかこの春を乗り越えられれば、状況が大きく変わってくるのではないかと思います。