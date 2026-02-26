2月25日、まとまった雨が降った東海地方。水不足が続く、豊川用水の宇連ダムは、回復したのでしょうか？

【写真を見る】東海地方でまとまった雨も…宇連ダム貯水率2.3％で水不足の解消ならず 今後“農業用水”の需要高まり貯水率0%に備え“渇水対策”の工事も

きのうの東海地方は広い範囲で雨が降り、降り始めからの雨量は、名古屋で18ミリ、新城市で34ミリなどと、各地でことし一番のまとまった雨になりました。

（桜沢信司気象予報士 2月26日正午ごろ）

「渇水が続く新城市の宇連ダムです。きのうの雨で変化はあったのか…あまり変わっていないように見えます」

宇連ダム貯水率2.3％ 水不足の解消ならず

宇連ダムの水位は、最も低かった2月25日午前6時に比べ、1.4メートルほど上昇。雨が全く降っていない時と比べれば、水は少しずつ溜まり始めているように見えますが…

貯水率は、2月26日正午時点で2.3%。貯水率が最も低くなった1.5%から0.8%上昇しただけで、水不足の解消には程遠い状況です。

貯水率0%に備え“渇水対策”の工事も

（豊川用水総合管理所 近藤晶信 水源管理所長）

「そんなにひどい台風じゃない台風で、2回3回ぐらい（雨が）降らないとたまらない。少ない雨、きのうみたいな雨が長期間続いてもらえると、徐々に（水が）たまっていくという状況」

豊橋市や新城市など、東三河の5つの市に水を供給する豊川用水では、2月26日時点で、水道用水で20%、農業・工業用水で40%の節水が続いています。これから春を迎えれば田植えも始まり、農業用水の需要は一気に高まります。



（近藤さん）

「必要な水の量も多くなるので、なおさらダムにたまりづらいという状況にもなる。私どもの方は、もう長期戦という風に考えている」



今後、宇連ダムの貯水率が0%になった場合に備え、ダムの底に残った水を汲み出すため、ポンプを設置する工事などを行う予定です。

周辺の自治体も必死の呼びかけ

節水の影響はこんなところでも…



桜の名所、新城市の桜淵公園では、2月12日から一部のトイレや水道が使用中止に。周辺の自治体も、必死の呼びかけを続けます。

（広報車）

「宇連ダムの水がわずかです。市民の皆さん、より一層の節水にご協力ください」



豊橋市では、きょう広報車が市内を巡回。豊川市でも、チラシなどを配布し市民への協力を求めています。

（豊川市水道整備課 田中日和さん）

「お風呂の水の量を減らしたり、残り水で洗濯をしていただくとか、洗車はしばらく控えていただきたい」



これから春になり、田植えや花見のシーズンを迎えますが、一刻も早い「恵みの雨」が待たれます。