◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、１〜３着馬に皐月賞の優先出走権）１週前追い切り＝２月２６日、美浦トレセン

前走の東京スポーツ杯２歳Ｓで３着だったライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は、美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。僚馬の真ん中で折り合いよく脚をためると直線では追われてしぶとく脚を伸ばし、内ニシノティアモ（５歳オープン）に半馬身遅れ、外リアライズオーラム（４歳１勝クラス）に半馬身先着でフィニッシュした。ラスト１ハロン１１秒１はニシノティアモに並ぶこの日の最速タイ（６ハロン８２秒８）。上原佑調教師も「折り合いがついたし精神面の成長がうかがえました。ニシノティアモが動く馬なので見劣りますが、１週前としてはちょうどいい動きだと思います。これで上がってくれれば」と納得の表情を浮かべた。

１５日の共同通信杯に出走予定だったが、状態が上がってこず目標を報知杯弥生賞へ切り替え。そのかいあって、確実に上昇ムードを描いている。トレーナーは「騎手（佐々木大輔）もいいと言っていたし、延ばして良かったです」と言葉に力を込めた。