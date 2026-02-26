【金曜日から土曜日の雨や雪の予想】

金曜日は、西から雨の範囲が広がるでしょう。九州では昼前後から広く雨が降り、四国や中国地方も午後は雨の範囲が広がる予想です。沖縄県や鹿児島県では、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る所があるでしょう。また、北日本の太平洋側では、夜は雨や雪が降る所があり、特に土曜日へと日付が変わってからは、北海道では道東で大雪の所も出てきそうです。湿った雪が降るため、なだれや屋根からの落雪などに注意をしてください。

土曜日の朝は、西日本では雨雲が離れ、北海道も午前中は雪が降りますが、午後は次第に止むところが多くなる見込みです。ただ、新潟県付近では、土曜日夜にかけても雨や雪が降る所があるかもしれません。

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ：5℃ 釧路：2℃

青森 ：6℃ 盛岡：8℃

仙台 ：9℃ 新潟：14℃

長野 ：16℃ 金沢：14℃

名古屋：18℃ 東京：15℃

大阪 ：18℃ 岡山：16℃

広島 ：15℃ 松江：12℃

高知 ：19℃ 福岡：14℃

鹿児島：19℃ 那覇：23℃

【週間予報（西日本）】

土曜日は、朝までは雲が多く雨が降る所がありますが、昼前後からは天気が回復して晴れる所が多くなる見込みです。そして、日曜日は広い範囲で安定して晴れるでしょう。月曜日は九州で雨が降りだし、火曜日は広く雨となりそうです。そして、気温は月曜日までは春の暖かさの所が多くなる予想です。

【週間予報（東日本・北日本）】

日曜日から月曜日は広い範囲で晴れる見込みです。火曜日は東日本では雨、東北では雨か雪が降るでしょう。土曜日の最高気温は、東京や名古屋は19℃と4月並みの暖かさとなりそうですが、火曜日は平年並みの寒さに戻る予想です。