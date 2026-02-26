◇練習試合 ロッテ18―4チェコ代表（2026年2月26日 都城コアラのマーチスタジアム）

ロッテ打線が19長短打で18点を奪って大勝した。育成ドラフト3位の杉山（愛知学院大）が1番・中堅、ドラフト4位の桜井（昌平）が2番・三塁、同6位の岡村が6番・指名打者とスタメンに新人3人が名を連ね、フル出場。杉山が6打数1安打2打点、桜井が6打数3安打5打点、岡村も2打数1安打3打点と活躍した。

フレッシュな新人たちの躍動に、サブロー監督は「みんなヒット打ったし、まあ、やることまだまだいっぱいあるのは分かってて。まあ確認はできたんですけど。ヒットも打ってたし、足も速いのも分かったし、見られて良かったなという感じですね」と目を細めた。

ドラフト5位の冨士（日本通運）は3番手で今春2度目の登板。2回を投げ、1死球のみの無安打に抑える内容に指揮官は「今日は2イニング投げたんですけど、なんか、期待してしまうというかね。（先発も救援も）どっちでもいけるんじゃないかな、みたいな。先発も考えようかなと思わせてくれたようなピッチングだった」と評価。「ちょっと可能性持って探ろうかなと思ってます」と今後の起用法について検討する方針を示した。