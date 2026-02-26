スタジオには気象予報士の平島さんです。春の訪れを告げるウメの花が、富山県内各地で咲いています。撮影してきました。



富山市蓮町の馬場記念公園です。およそ30本のウメが植えられています。紅梅や白梅が咲き誇っていますね。



近づくとほのかに甘い香りが漂っていました。



1時間ほど撮影していたのですが、その間にもウメの花を見ようと、多くの人が訪れていました。南砺市から来たカメラが趣味だという夫婦は、ウメにレンズを向け、熱心にシャッターを切っていました。





ときおり小雨が降り、しっとりと濡れたウメの花もまた、美しいですね。予報では、もう少し晴れて日差しも届くと思っていましたが。日本海側から湿った空気が流れ込んだ影響で、すっきりとしない天気になりました。日差しがほとんど届かなかったため、きょうの富山市の最高気温は10.7度で、予想ほど上がりませんでした。ウメの花、とてもきれいですが、そろそろ見頃は終わりでしょうか。散り始めた花もありますが、一方でまだつぼみの木もありますので、もうしばらく楽しめそうです。今は、冬の空気と春の空気が入れ替わる時期で、天気は変わりやすいですが、季節は少しずつ春へ向かっています。お出かけの際は、最新の天気予報をチェックして、雨具の準備などをしておくと安心ですね。