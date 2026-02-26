先月、泥酔して転倒し「おでこがえぐれて、まぶたを４ハリ縫って、鼻の骨が折れてました」と報告していた、声優の三ツ矢雄二さんが自身のXを更新。

現在の状況について綴りました。



【写真を見る】先月、転倒し大けが・鼻を骨折 【 三ツ矢雄二 】 「だんだん回復して来ました。まだ、頭はジンジン痛いけど。おでこの左側にでっかい傷跡が残ってます」 現況を報告





三ツ矢雄二さんは「だんだん回復して来ました。」と、報告。







続けて「まだ、頭はジンジン痛いけど。おでこの左側にでっかい傷跡が残ってます。ショック！」と、記しました。







そして「でも頑張って、ボチボチ仕事も再開する事にしました。明日、もう一度頭のＣＴ撮影です。出血していませんように、祈ってます。」と、回復途上の写真と共に綴っています。







先月の投稿で、三ツ矢雄二さんは「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶」「次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした」「救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない」と、記憶も定かで無かった様子を投稿。

続けて「おでこがえぐれて、まぶたを４ハリ縫って、鼻の骨が折れてました」「脳内に出血も見られたそうです」「鼻の骨折は早急に手術が必要」と大けがを負ったことを報告。









この時三ツ矢さんが投稿した、自撮り写真では、額には大きなガーゼと保護テープが貼られ、まぶたは赤く腫れ、目の下や鼻の先には擦過傷、鼻筋はかなり幅広く膨らんでしまっていることが伺えていました。





【担当：芸能情報ステーション】