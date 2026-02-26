3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手がチームに合流した。この日の練習ではグラウンドでの打撃練習はせず、キャッチボール、室内打撃などで調整。練習後にカブス・鈴木誠也との合同記者会見に臨んだ。

▼大谷翔平の主な一問一答は以下の通り

――今の心境は

「一人一人とあいさつさせていただいて。まだたぶんしきれていない方もいると思うんですけど。明日からまたあいさつしながらコミュニケーションを取っていければいいかなと」

――体のコンディションは

「体の状態はいい。時差ボケがちょっとある状態ではあるけど、頭がちょっとボーっとするなとかそういうところはありますけど、まあ至って健康な状態で今季のキャンプも過ごせたんで。いい状態かなと思ってます」

――井端監督から言われたこと

「調整の仕方であったりとか、そういうところは任せるということだったので。はい、まあ自由にやって、試合にいい状態で入れるようにっていう話はしました」

――日の丸を背負うことへの思い

「前回同様、プレッシャーのかかると思いますけど。強化試合を含めて、いい状態で試合を行えれば、十分に戦っていけるんじゃないかなと思っているので頑張りたい」

――鈴木誠也が「大谷会」開催を熱望

「まず勝つことが大事。美味しいご飯を食べにいくわけじゃないんで。野球をしにいく。まずはそこに集中して頑張るべきかなと思います」

――明日以降、外でのフリー打撃は

「やりたいなとはもちろん思っています。今日室内で動いた感じも悪くないですし、明日状態を見て行けそうだったらやりたい」

――鈴木誠也と凄く仲がいい。共闘する思いは

「同級生ですし、代表でも若い時から一緒になったりとかして。前回大会は一緒に出れると思ってましたけど、残念な結果で終わってしまったので。今回、まずは初戦を2人とも健康な状態で迎えられるように調整したいなと思ってます。すごく楽しみです」