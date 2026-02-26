26日の県内は各地で気温が上がり、新潟市中央区などでは3月中旬から4月中旬並みの暖かさとなりました。



新潟市内の神社では梅の花が咲き始め一足早く春の訪れを告げていました。



＜記者リポート＞

「青空の中白やピンクの映える梅の花が咲き始めました近づいてみますと……ふわっと甘い香りが漂ってきます」



暖かな日差しが降り注いだ26日の新潟市中央区。



蒲原神社では早くも梅の花が開花。早咲きの梅から徐々に咲き始め、3月中旬に見ごろを迎えるということです。





＜訪れた人＞「曇りよりは青空に映える梅が撮りたいなと思って来てみたんですけどね。ことしの梅はいいですよねパッと咲いてねいっぱいこんなにきれいに咲くのはなかなかね」気象台によりますと26日の県内は高気圧に緩やかに覆われ日中の最高気温は新潟市中央区で16.4℃や三条市で15.9℃など3中旬から4月中旬並みの暖かさとなりました。＜訪れた人＞「もう冬も終わったのかしらね。すごくいいです！気持ちがいい」27日も気温が上がる見込みで日中の最高気温は12℃から15℃と予想されています。気象台は積雪のある地域ではなだれに注意するよう呼びかけています。