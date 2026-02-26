【ストーカー親にロックオンされた娘】娘の隣を常にキープ「知らなかった…」＜第6話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第6話 積極的なケンシンくん
【編集部コメント】
あらら〜……。子どもを通じて親にまで伝わるほど、ケンシンくんはリカちゃんに懐いているのですね。幼児期は集団生活を送ることで、自分の意見が必ずしも通るわけではないことを学び、我慢を覚えていく時期。ケンシンくんもその成長過程なのかもしれません。幼稚園の先生たちがしっかりと見てくれているので、園生活では安心かもしれませんが……。あれ……？ この声って……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第6話 積極的なケンシンくん
【編集部コメント】
あらら〜……。子どもを通じて親にまで伝わるほど、ケンシンくんはリカちゃんに懐いているのですね。幼児期は集団生活を送ることで、自分の意見が必ずしも通るわけではないことを学び、我慢を覚えていく時期。ケンシンくんもその成長過程なのかもしれません。幼稚園の先生たちがしっかりと見てくれているので、園生活では安心かもしれませんが……。あれ……？ この声って……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび