日本商工会議所青年部の全国大会が４４年ぶりに群馬県内で始まり、全国から集まった若手経営者らが県内各地を訪れ、地域の魅力を体感しています。

この全国大会は、日本商工会議所青年部の３大事業の一つで、北は北海道から南は沖縄まで各地の青年部に所属する若手経営者が一同に集い、学びと交流を深めるのが目的です。大会２日目の２５日は、太田市のオープンハウスアリーナ太田で親睦会が開かれ、約６００人が参加しました。

大会は伊勢崎市を中心に今月２４日から５日間の日程で行われ、製造業や産業振興、多文化共生や女性活躍など、多彩なテーマで分科会が実施されています。親睦会に先立ち、上州ねぷた会による山車やお囃子、太鼓が披露されました。実際に尾島まつりで使用する高さ約６メートルの山車をアリーナに持ち込み、迫力あるステージを披露、笛と太鼓の息の合った演奏がアリーナ内に響き渡りました。

上州ねぷた会は去年、大阪万博にも出演していて、世界中にアピールしたねぷたの勇壮な姿に、来場者からは大きな拍手が贈られました。なお、２７日はアイオーしんきん伊勢崎アリーナで記念式典などが開かれます。