群馬県が設置を目指す「デジタルクリエイティブスクール」について、山本知事は、最も早くて２０２７年度の開校を想定しているとの考えを示しました。

これは２６日の県議会一般質問で、自民党の矢野英司議員の質問に答えたものです。県では大学生世代以上を対象に、映画・ドラマ、アニメ、ゲームの３分野で、実践的な技術や学術を学べる「デジタルクリエイティブスクール」の設置を目指しています。山本知事は開校の時期について、「最も早くて２０２７年度を想定している」と述べ、新年度に設置する委員会で、具体的な構想を検討する考えを示しました。

県はすでに、高校生世代以下を対象としたデジタルクリエイティブ人材育成施設を開設していて、山本知事は「ツクルン・ツーモと合わせて、重要かつ最後のピースになると思っている。人材の集積を呼び水にして、企業集積につなげていく流れを作っていきたい」と意気込みました。

このほか、自民党の安孫子哲議員は、県が活性化事業を進める県立赤城公園について質問しました。山本知事は、キャンプ場「大沼キャンプフィールド」が４月２５日にオープンし、３月２３日から予約の受付を始めることを明らかにしました。県議会一般質問は２７日も行われます。