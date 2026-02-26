来月２０日から群馬県高崎市ではじまる映画祭のラインナップが発表されました。最優秀作品賞の「ふつうの子ども」など５５作品が上映されます。

ことしで３９回目を数える高崎映画祭では、最優秀作品賞を受賞した呉美保監督の「ふつうの子ども」など５５作品が上映されます。１７作品を上映する邦画部門には、社会問題に目を向けた作品からパーソナルな視点で描かれた作品まで、幅広く取り揃えられています。また、高崎や県内で撮影された作品を紹介する部門も設け、去年４０年の節目を迎えた日航機墜落事故を題材とした映画「クライマーズ・ハイ」が、この映画祭では初めて上映されます。

ことしの映画祭では、子どもたちに映画の魅力を伝えようと新たな試みとして、上映の前と後に監督や映画関係者から話を聞くプログラムが設けられました。

２２日の授賞式には、「風のマジム」で最優秀主演俳優賞に選ばれた伊藤沙莉さんと、渋川市出身の渋川清彦さんなど１０人が出席します。第３９回高崎映画祭は来月２０日から２９日まで高崎芸術劇場など３つの会場で開かれます。チケットは、全席指定で、来月１日からオンラインなどで販売するほか、上映会場の窓口でも直接購入できます。