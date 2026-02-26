新潟市の『梅の名所』には、早くも見物客が訪れていました。



新潟市中央区の蒲原神社境内には、69品種・約130本のウメが植えられています。もっとも早いものが1月3日に開花し、2月26日は1割ほどが咲いていました。



見物客は暖かな日差しの下、少し早めのお花見を楽しんでいました。



■見物客

「例年になく早く咲いていると思って、春がやってきたと思って心がウキウキする。」

■見物客

「今日はあまりに暖かいので、見逃さないように出てきたがちょっと早かった。近所だから(見ごろに)また来たい。」



見ごろは3月中旬ごろの見込みで、ライトアップも予定されています。