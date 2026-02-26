26日(木)は、日差しが届いて広く4月並みの暖かさになりました。最高気温は、新潟市中央区では16.4℃、そのほかの各地も13℃前後まで上がったところが多くなりました。



さて、27日(金)はややスッキリしない空模様となりそうです。



◆27日(金)午前9時の予想天気図

本州付近は気圧の谷となって、湿った空気が集まりやすいでしょう。県内は雲の多い天気で、夜遅い時間になると一部でにわか雨がありそうです。ただ、27日(金)も今日と同じくらい気温が上がりますので、雪が残る地域では引き続きナダレに注意をしてください。



◆27日(金)の花粉情報

まだ飛散ピークの前ではありますが、湯沢町や魚沼市などの山沿いでは「やや多く」飛ぶ予想です。糸魚川市も「やや多い」予想となっています。



ただ、27日(金)は東風が吹く見込みで、山のスギの木から花粉が平地にも飛ばされてきます。「少ない」予想のところも油断をせず、花粉症の方はしっかりと対策をしたほうが良さそうです。





体感としてもすっかり春モードですが、みなさんまだ『タイヤ交換』はしない方が良さそうです。



◆10日間予想

3月3日(火)以降はスッキリしない天気が続き、6日(金)ごろから上空に寒気が流れこんでくる見込みです。山沿いを中心に雪になり、平地でも雪が混じるところがありそうです。



タイヤ交換やダウンコートのクリーニングなど、春支度ももう少し待った方がよさそうです。