JAえちご中越は、プロレスラーに大口れんこんとコシヒカリをプレゼント。関係者は、パワーアップに役立ててほしいとしています。



長岡市の農産物直売所を訪れた新日本プロレスの後藤洋央紀選手。3月にアオーレ長岡で開催される『NEW JAPAN CUP』という大会を前に、JA越えちご越から激励を受けました。



■新日本プロレス 後藤洋央紀選手

「もっと寒いかなと思っていたが、意外と天候もよくて天気も良くてそこまで寒くないなと少し安心しました。」



JAえちご中越から長岡市中之島の特産『大口れんこん』と、通常より大きなふるいにかけても落ちなかったコシヒカリ『難関突破米』が贈呈されました。



早速一口･･･



■新日本プロレス 後藤洋央紀選手

「ふっくらで、ばっちりです。とくに腕あたりの筋肉が盛り上がってくる感じがしますね。」



後藤選手が出場する『NEW JAPAN CUP』は新日本プロレスの最強を決める大会で、後藤選手はこの大会の最多優勝記録を持っています。



■新日本プロレス 後藤洋央紀選手

「自分は『後藤革命』という技を持っていますので、本当に新日本プロレスに革命を起こすために、その技だけでなく〝結果〟で皆さんの前にお見せしたいと思います。」



『NEW JAPAN CUP』は、3月20日(金)・21日(土)にアオーレ長岡で開催されます。