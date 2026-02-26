県農業再生協議会が開かれ、今年のコメの生産について『非主食用米』の安定生産を進める方針を確認しました。



協議会には県やJAの担当者が出席しました。2025年11月の会議で26年産の主食用米の生産目標について、民間在庫量の適正化のため前年より2万7000t少ない56万2000tに設定しました。



26日の会議では県が新たに打ち出した農地の集約と共に、非主食用米などの増産に取り組む生産者への支援事業や、国の支援制度を活用して非主食用米の安定生産を進める方針を確認しました。



■県農業再生協議会 石山章会長

「いろいろな交付金の活用を直接生産者に伝えて、生産者が納得してもらえる米価、また消費者も安心して買っていただける米価水準に結びつけていきたい。」



石山会長は、コメの販売価格について「現在も高止まりの状況だが徐々に下がってくるのでは」との見通しを示しています。