安芸郡坂町は2018年の西日本豪雨で大きな被害を受けました。そこで暮らす小学生たちが、大手企業と手を組み、防災セットを考案しました。



■垂直避難チーム

「家族を守る防災セット」



無印良品の商品を組み合わせた防災セットづくりに取り組んだのは、坂町の小屋浦小学校の5年生11人です。半年間をかけて、地域の防災士から防災について学び、西日本豪雨で被災した人に必要な物を聞くなどして2種類の防災セットが完成しました。

自宅の2階や3階に避難する場合に役立つ「垂直避難セット」には、便座につけて使用する非常用トイレセットを入れたのがポイントです。避難所に持って行く「避難所セット」は、水をはじく素材のリュックに、重さに配慮した23種類のグッズを入れました。どれも、普段から使える日用品や食品です。



■小屋浦小5年 西谷昊生くん

「小さい時はまだ何もできなかったけど、大きくなってからは、日本全国の皆さんに手助けができるようになってよかったです」



児童が選んだ防災セットは、来月15日まで無印良品広島アルパークで展示されます。



【2026年2月26日 放送】