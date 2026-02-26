『ZXi5』が不動の1位 「プロモデルでもアマが使える」CB系が今年も人気 【週間ギアランキング】
アイアン部門は1位が『スリクソン ZXi5』、2位が『ゼクシオ14』と先週から変わっていない。ダンロップを中心とした国内メーカーの人気が続いているが、PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんにアイアンの販売状況について話を聞いた。
【写真】4位〜10位も発表！ 人気のアイアンモデルはどれ？
「アイアンはマッスルキャビティ、中空、ブレードなどさまざまなタイプが発売されていますが、最近はシンプルなキャビティバック（CB）タイプのモデルが人気。鍛造系のキャビティバックだと『スリクソン ZXi5』やテーラーメイドの『P8CB』は安定して売れています」 鍛造系以外でも『ゼクシオ14』や『G440』はオーソドックスなポケットキャビティ構造のアイアンとして支持されている。 「キャビティバックはプロが使っているモデルをアマチュアがそのまま使えるのが魅力です。代表的な成功例が『ZXi5』。当店ではテーラーメイドのキャビティバック系も売り上げを伸ばしています」 女子プロのセッティングを見てもキャビティバックを選ぶ傾向が見られる。また、開幕時にはローリー・マキロイ（北アイルランド）も『P7CB』を導入して話題になった。今年も人気は続きそうだ。 （アイアンランキング）1位 ダンロップ スリクソン ZXi52位 ダンロップ ゼクシオ14 3位 ピン G440※データ提供：矢野経済研究所、2月9日〜2月15日のデータ◇ ◇ ◇44モデルのアイアンをロボット試打で調査！ 「【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打」で結果を公開中
【写真】4位以下は？ アイアン売り上げランキングトップ10
