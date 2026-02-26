２６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相が自民党所属の衆院議員全員に「当選祝い」としてカタログギフトを贈った問題について、この日の衆院本会議での代表質問で改めて「法令上問題はない」と述べたことを報じた。

当選議員への贈呈を巡っては、昨年３月に石破茂首相（当時）が当選１回の衆院議員１５人と会食した際に１０万円分の商品券を配ったことで「国民の感覚からかけ離れたということは率直に認めなければならない」と陳謝したケースもあった今回の件について、コメンテーターで出演の読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏は「あんまり問題を大きくするつもりはないんだけど」と前置きした上で「日本人の贈り物文化というのがあるんですね。例えば、当選お祝いだけじゃなくて入学祝いとかお花を贈ったりする。そういったことを考えた時にお祝いの時はお花をやる、お葬式の時は悼む気持ちでやるっていう長い間の日本の文化というのがあるんですよ」と口に。

その上で高市首相に対し、「だけれども、この人は今、大事を成し遂げようとしてるわけですよ。そういう時にこんなことでつまづいていいのかって話」と警鐘を鳴らしていた。