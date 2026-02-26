【WWE】RAW（2月23日・日本時間24日／ジョージア・アトランタ）

【映像】リアル「南斗水鳥拳」なムーンサルト

期待のルーキーがもはや理解不能レベルの驚異的な跳躍力を見せつけ、大ベテランを撃破。規格外でアニメやマンガのような空中での「ふわり」と浮かぶ姿に「南斗水鳥拳かよ！」「もはや舞空術」といった驚きのワードが飛び交った。

WWE「RAW」で、現在売り出し中の“飛びすぎルーキー”ジェボン・エバンスとコフィ・キングストンが対戦。この試合最大のハイライトは意外にもジェボンのトップロープからの「自爆シーン」。失敗技にもかかわらず、予想をはるかに超えた大ジャンプにファンからどよめきが起きた。

芸風も似ている新旧ハイフライヤー対決は、「若手の爆発力 vs ベテランの老獪さ」に加え、両軍のセコンド介入まで絡む乱戦となった。序盤はエバンスが連続キックとトルネード・スプラッシュ・キック（スプリングボードから空中で横回転しながら蹴り込む技）で流れを作る。元祖ハイフライヤーとして意地もあるコフィだが、その切れ味は鳴りを潜め、握手を求めて相手を引き込んでの目潰し、さらにはセコンドの介入からのちょっかいなど、狡猾な動きが目立つ。かつての人気者とは思えない“セコい”攻撃が続いた。

試合中盤、ユニバースの度肝を抜かれる場面が飛び出す。リング中央に倒れるコフィに対して、エヴァンスはトップロープから脅威のジャンプを披露。「ムーンサルト」と呼ぶには高すぎる挙動で、宙返りしながら回転する大技で大きな飛距離と高さを出すも、コフィが避けてこれは自爆。

普段であれば攻防中の失敗の一つに過ぎない場面だが、その驚異的な高さに、ABEMA解説が「高すぎる！」と絶叫するほどの跳躍。スローリプレーでは、美しい空中姿勢から他の選手では考えられない高さで回転し、着地の衝撃で足を押さえて悶絶する姿が映し出されている。

ファンも「あまりにも高すぎる」「なんて高さ」「重力がないな」と、物理の法則への疑念すら呼び起こすような跳躍に驚きの声。さらに、飛び込みながら回転する軌道に「もはや舞空術だ」「南斗水鳥拳だろ」とマンガの世界に例えるコメントが並んだ。

実況の塩野潤二アナウンサーも「まさに鳥ですね」と絶句すれば、解説も「一瞬止まってましたよね…空中で4メートル、5メートル飛んでますよね」と反応した。着地の衝撃で足を痛めた様子を見せるエバンスだったが、失敗以上にそのインパクトに会場と視聴者がどよめいた。

最終盤には、コフィ陣営のセコンド、グレイソン・ウォーラーの介入にエバンスの友人でラッパーのオフセットが解説席へ投げ飛ばす大騒動が勃発。その直後、コフィが視線を外した刹那、エバンスはロープを伝ってトップへ。再び驚きの打点から飛び込みながら回転するOGカッターを決め、一撃でコフィを仕留めた。

この日も飛びに飛んで大物から勝利を収めたエバンス。ファンも驚きの「飛びすぎだろ」「凄い」「全身バネ」を連呼しつつ、最も多かったのは「怪我をしないでくれ」「足大丈夫か？」「身体壊すなよ」など、”飛びすぎる“戦闘スタイルへの怪我を心配する声が圧倒的に多かった。（ABEMA／WWE『RAW』）