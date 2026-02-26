中国商務省が日本の20の企業などを輸出規制対象に指定したことについて、中国商務省は「完全に正当で合法だ」と改めて主張しました。

中国商務省は24日、「三菱造船」や「防衛大学校」など日本の20の企業や機関を輸出規制リストに加えたと発表しました。

これらの企業などに対し、中国から軍民両用の品目を輸出することが禁止されるほか、海外の事業者が中国製の軍民両用品を輸出することも禁止するとしています。

この措置について、中国商務省の何咏前報道官は26日の会見で、次のように正当化しました。

中国商務省 何咏前 報道官

「（措置の）目的は日本の再軍備化と核武装の企てを阻止することにあり、完全に正当かつ合理的で合法である」

また、軍民両用品にレアアースが含まれるのかどうか問われた何報道官は、中国政府が定める軍民両用品の輸出管理リストに基づくとの考えを示しました。

このリストにはジスプロシウムをはじめとしたレアアースが含まれていて、輸出規制リストに掲載された企業などは今後、中国からレアアースの輸入ができなくなる可能性もあります。