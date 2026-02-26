「METROCK2026」第4弾出演者発表！T.M.Revolutionら初登場10組含む東京9組・大阪14組

東京・大阪の2都市で開催される「METROCK2026」。

2026年5月16日（土）・17日（日）に東京都江東区・海の森公園にて「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が、5月30日（土）・31日（日）に大阪府堺市・海とのふれあい広場にて「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が開催される。

このたび、第4弾出演アーティストが発表された。

新たに発表されたのは、東京・大阪の両会場に出演する[Alexandros]、キュウソネコカミ、Chilli Beans.、NEE、muqueをはじめ、東京9組、大阪14組のアーティスト。

今年デビュー30周年を迎えるT.M.Revolution、昨年自身最大規模の全国アリーナツアーを成功させた5人組男性アーティスト・Da-iCE、吉本興業のお笑い芸人からなる6人組ロックバンド・ジュースごくごく倶楽部ら、メトロック初登場となるアーティスト10組も追加で発表された。

また、チケット4次先行受付として、東京公演・大阪公演の1日券の受付（抽選）がチケットぴあにて開始されている。

◆第4弾出演発表アーティスト ラインナップ

※東京公演ラインナップ（五十音順）

・16日（土）

[Alexandros]／キュウソネコカミ／ジュースごくごく倶楽部

・17日（日）

Klang Ruler／Dannie May／Chilli Beans.／NEE／Novel Core／muque

※大阪公演ラインナップ（五十音順）

・30日（土）

[Alexandros]／Wienners／キュウソネコカミ／Cloudy／ネクライトーキー／HERO COMPLEX

・31日（日）

OddRe:／Kroi／Da-iCE／Chilli Beans.／T.M.Revolution／NEE／muque／Laughing Hick

◆出演アーティスト 出演日（五十音順）

※東京公演 出演日

※大阪公演 出演日