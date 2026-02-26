【ピザハット】最大3091円お得！2月27日と28日は人気の肉ピザが衝撃価格に。《肉の日キャンペーン》

ピザハットは、2026年2月27日・28日の2日間限定で「肉の日」キャンペーンを開催します（一部店舗を除く）。

テイクアウトなら1129円

毎月28日・29日に実施している「肉の日」キャンペーンを、2月は27日・28日に開催します。「直火焼 テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」と「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」はいずれもテイクアウト1129円、デリバリー1929円。最大1396円もお得に楽しめます。

さらに、「直火焼 テリマヨチキン／特うまプルコギの2枚セット」はテイクアウトなら3091円引きの"2929円"の衝撃価格で味わえます。デリバリーの場合は、6020円→3939円になります。

・人気の肉系ハーフ＆ハーフピザが1129円

・「直火焼 テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」がセットでお得に

いずれの商品も生地の種類はハンドトスのみ、生地のサイズはMサイズのみです。デリバリーの場合、別途の配達料はかかりません。一部のテイクアウト専門店ではデリバリーを行っていません。

そのほか、詳しくはピザハット公式サイトの特設ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部