コンテンツスタジオ「BABEL LABEL」の新レーベル「2045」による初の自主企画『2045 FILMS WORKSHOP vol.1』が、5月29日よりテアトル新宿にて公開されることが決定した。あわせて、上映される3作品のタイトルと総勢30名のキャスト情報が公開された。

BABEL LABELは、映画『正体』や『青春18×2 君へと続く道』を手がけた藤井道人を筆頭に、『帰ってきた あぶない刑事』の原廣利、Netflixシリーズ『イクサガミ』の山口健人、Netflix映画『This is I』の松本優作などのクリエイターが所属するコンテンツスタジオ。2025年3月、20代のクリエイターを中心に若手が挑戦できる場として発足した新レーベル「2045」が発足。レーベル名は、AIが人間の知能を超えるとされるシンギュラリティ（技術的特異点）が到来する年に由来し、人間としてクリエイティブに挑戦するという思いが込められている。

2045による初の自主企画となる『2045 FILMS WORKSHOP vol.1』は、BABEL LABELが設立初期に実施していたワークショップのリブート企画。下は17歳から上は53歳まで、オーディションで選抜された役者と2045所属の若手監督がタッグを組み、そこから生まれた30分の短編映画3作品を劇場公開作品として一挙同時上映する。上映されるのは、『24フレームの戯言』『For My Grief』『よもすがら』の3作品。

『24フレームの戯言』は、第2回東京インディペンデント映画祭グランプリを受賞し、3月20日公開の『東京逃避行』で長編デビューを果たす秋葉恋の監督作品。キャストには、若林拓也、橋口果林、宮城大樹らが名を連ねた。

『For My Grief』は、上智大学文学部在学中で、YouTubeチャンネル「光のなかにいるね」で注目を集める龍村仁美が監督を務め、小林由依、水野響心、栗林藍希らが出演する。

『よもすがら』は、日本大学芸術学部映画学科在学中で短編映画やMVを多数手がける吉村美雲が監督を務め、永田崇人、山口まゆ、森ふた葉らが出演する。

コメント秋葉恋（『24フレームの戯言』監督）ワークショップを全力で楽しみ、ここでしかできないことをしましょう。とスタッフ・キャスト共に新境地を目指しました。現実と創作物、ご本人と役、その間を行き来しながら、全員が「この役が自分である理由」を探し続けました。映画を作るのではなく、残す。「東京逃避行」とはまた違う1面を見せれると思います。凄く私情的な「今」をみんなで生き抜きました。「いい映画」撮れましたよ。ぜひ、劇場でご覧ください。

龍村仁美（『For My Grief』監督）WSが始まった日に、22歳になりました。その一作目がこの作品で本当に嬉しく思っています。自分の作品が、こんなにも素敵な役者陣に受け入れてもらえた事、自分の信じるものを確かめながら作ることの出来た時間は紛れもなく人生の宝物でした。少し臆病になっている自分もいますが、いただいた有意義なこの場への感謝を忘れず、皆さんの経験が守られるような映画を届けられたらと思います。

吉村美雲（『よもすがら』監督）ワークショップを経て、何度も話し合い、みんなで共に紡ぎ上げた作品です。ひとりで過ごす夜にそっと手を差し伸べるような、静かで温かな時間を届けたい。『よもすがら』は、観る人が思いを巡らせ心にそっと寄り添い、希望や優しさを感じてもらえる映画です。撮影を終え、いよいよ公開に向けて歩み出します。多くの人の心の片隅にそっと灯る時間になりますよう、心を込めてお届けします。よろしくお願いいたします。

中島一真（プロデューサー）数多くの応募の中から選ばれた俳優たちによるオーディションから始まり、ワークショップでの対話と試行錯誤を重ね、三作品の撮影を終えました。作品は公開に向けて形を整え、異なる視点を持つ三つの物語が一本の短編オムニバス映画として形になろうとしています。関わったすべての方々の時間と想いが、この作品の中に刻まれています。その瞬間を、ぜひ劇場で見届けていただけますと幸いです。

私はオーディションから、この企画に参加しました。 はじめましてだった3人の監督。 この映画作りを通して、監督たちのことを少しずつ知っていっています。 他のお仕事や大学との両立をしながら、今回のプロジェクトに取り組んでいる監督たちを心から尊敬しています。 そんな監督たちと、すてきな役者・スタッフの皆様とでつくりあげた映画を、ぜひ映画館で見ていただけるとうれしいです。