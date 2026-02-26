2026年2月25日、フィギュアスケート選手の宇野昌磨が自身のYouTubeチャンネルを更新。スキーに挑戦する様子を公開した。

宇野は動画冒頭で、『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』を見て「刺激を得た」「滑りたい」と思い、今回「本気の宇野昌磨」をお届けすると語った。そして場面は変わり、スキー場。さっそうとゲレンデを滑る宇野の姿が写しだされた。

スケートとスキーの違いについて、「原理は一緒」「融通が効く」と感じたようで、共通点も多くあったという。2本目はバックで降りていくことに。こちらも短時間ですぐコツを掴んだようだ。スケートを滑るときは前に重心を置いて滑っていることもあって、後ろ向きの滑りは意外とやりやすかったと語った。

次はさらに傾斜が急なコースへ。スキーは「小さいときに1回やった以来」の挑戦だったようだが、「楽しかったです」と満足したようだ。プロのスキー選手については、「やばいですよね」「ガチ尊敬します」と、実際にスキーを体験したからこその感想を述べた。

今回の動画に視聴者からは「スピードに対しての恐怖心がバグってる」「五輪メダリストの身体能力」「流石過ぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）