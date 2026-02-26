王貞治さんに「一等景星勲章」 授与の頼清徳総統「日本と台湾の誇り」
（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は26日、福岡ソフトバンクホークスの王貞治球団会長に「一等景星勲章」を授与した。台湾の同勲章と日本の文化勲章を受けた王さんについて「日本と台湾の共同の誇りだ」と話した。
台北市の総統府で行われた式典では授与の理由について、長年にわたり台湾野球の発展に尽力し、とりわけ青少年の育成と後進の指導に多大なる貢献をしたことや、日台文化交流の推進に積極的に取り組み、真摯（しんし）な愛国心と郷土愛を体現していることにより、社会に多大なる恩恵をもたらしたと説明された。王さんは日本生まれの華僑で、中華民国籍を有する。
頼総統はあいさつで、王さんは「一生懸命」、「一球入魂」の精神を体現し、一本足打法で通算868本塁打という世界記録を打ち立て、日本や台湾、そして世界中のファンを鼓舞してきたとたたえた。
また、感動的なのは王さんが日本野球だけでなく、台湾の野球発展のためにも尽力してきたことだとした。1960年以降たびたび台湾に「帰って」選手を指導し、90年には「台湾プロ野球元年」の開幕戦に立ち会った他、その後も日台のプロ野球交流を積極的に推進し、2023年には台北ドームの開業を記念した始球式で投球し、さらに今回もワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を前に来台して日本代表と台湾代表の双方を応援していると紹介した。
続けて、勲章を授与できることは野球ファンとして光栄だと言及。3月6日のWBC台湾対日本戦で日本が山本由伸投手を先発させる予定であることにも触れ、これは日本側の台湾代表に対する敬意の表れだとして感謝の意を示した。
王さんは、受章について「野球をやってきてよかった」と感じたと言及。WBCについて、台湾代表と共に本戦に進む願いがこれまでは実現していなかったとした上で、今回の大会は絶対に台湾と日本が手を携えて、米国で行われる本戦に行けると確信していると語った。
その上で、今後も台湾の野球を世界的に通用するレベルに引き上げるとともに、頼総統の力も借り、日台で力を合わせてアジアの野球を盛り上げていきたいと話した。
（温貴香／編集：田中宏樹）
