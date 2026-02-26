山形大学の玉手英利学長が、来月いっぱいで退職するのを前にきょう、最後の講義を行いました。

【写真を見る】長年研究を続けてきた「クマ」がテーマ！ 山形大学の玉手学長が退職前に最後の講義 講義を終え「100点つけていいかな」

テーマは、玉手学長が長年研究を続けてきたクマについてです。

この講義は、山形大学の研究成果などを地域社会に還元する目的で新たに創設された「山形大学基金特別セミナー」の１回目として企画されたものです。

玉手学長は、今回の講義に特別な思いがあるといいます。

山形大学 玉手英利 学長「私が学長になった年はコロナでほとんどの先生が最終講義をできませんでした。今回こういった形で最終講義ができるのはうれしいことだと思います」

学長に就任する前には実現しなかった６年越しの最終講義はオンライン形式で開かれ、かつての教え子や自治体関係者、県外の大学関係者など２００人以上が参加しました。

■講義のテーマはクマ！

玉手学長が最後の講義のテーマに選んだのはライフワークとして長年研究を続けて来た「クマ」についてです。

自身のクマの研究から見えて来た社会の変化や、大学が社会の中で果たすべき役割についておよそ１時間にわたって話したほか、今後はクマが出てくるという前提で

街づくりをすることも重要だとの見解を示しました。

山形大学 玉手英利 学長「大都市と地方都市の間で経済力を始め教育や研究など様々な機会格差が拡大する中で、人口減少地域の自治体と大学のやる気が試されています」

山形大学 玉手英利 学長「未来を担う若者と山形大学をこれからも応援頂けますようにお願いして、私の話の結びとさせていただきます。ありがとうございました」

■最終講義に点数をつけるなら？

山形大学 玉手英利 学長「長い大学生活の中で一番最後こういう形で（講義を）いろんな方に聞いてもらえたのはありがたかった」



「（Ｑ．きょうの最終講義に自分で点数をつけるなら？）１００点つけていいかなと思います。これ以上できない気がします」

玉手学長は来月いっぱいで学長の職を退く予定です。