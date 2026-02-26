天守閉城まで1か月となった広島城についてお伝えします。



■宮脇靖知キャスター

「天守の閉城まで1か月となった広島城。入城を待つ長蛇の列です」



3連休最終日の2月23日、朝9時のオープン直後から賑わいを見せ、1時間後には300人ほどの列。県外からも多くの人です。



■東京から

「東京から来ました。3連休を使って。閉まってしまうと聞いたので今入れるうちに来たいなと。外観の木の感じが他のお城にはない茶色と白の色の対比がきれい。他のお城とは違うユニークで特別感のあるお城だと思う」





広島市内からも。■広島市内から「閉城するので子どもに見てもらおうと思って」■広島市内から「天守閣に登れるのが最後ということでピースウイングとか今までなかった広島の新しい景色を広島城から見るのが意味のあることだと思う」長きにわたり広島の中心として存在してきた広島城。思いを馳せる学芸員の本田さんにその魅力について聞きました。■宮脇靖知キャスター「広島城はどういうものだったのか？」■広島城 学芸員 本田美和子さん「現在、史跡広島城として残されているのは内堀とそれに囲まれている本丸と二の丸、これが史跡広島城と言われている部分。かつての広島城はもっと広くて」■宮脇靖知キャスター「北は基町高校のあたりから」■広島城 学芸員 本田美和子さん「南は電車通りまで。マツダスタジアムであれば25個入る広さ。広島の街が出来てから天守は歴史をずっと見つめ続けている。生き証人としてここにいるので広島の街の歴史を知る意味では素敵な建物」1589年に毛利元就の孫・輝元が築城した広島城。開催中の企画展では当時を再現した模型も展示されています。■広島城 学芸員 本田 美和子さん「江戸時代には南側と東側に一回り小さい小天守と言われるものが2つ繋がっているかたち。これほどの規模の小天守が2つついているのは当時としても立派な天守。毛利輝元の権威や財力を物語っている」一方、原爆投下で大きな被害を受けます。爆心地から980メートルの位置にあった天守は猛烈な爆風によりその場に崩れ落ちました。2代目の天守が完成したのは1951年。なんとジェットコースターのような乗り物も。広島で開催された国民体育大会の年に目玉として建てられ、71日間の短い期間でしたが人気を博しました。そして現在の姿になったのが1958年。広島復興大博覧会にあわせ鉄筋コンクリートで復元されました。その最上部の第5層にはある特徴が。■宮脇靖知キャスター「どういうところに違いがあるのかよく見るとこの5層だけ木造でできているんです■広島城 学芸員 本田 美和子さん「なぜここだけ木造にしたのかというと全部鉄筋コンクリートにすると重量が重すぎるというのがあったのかもしれない。それと第5層の屋根だけ特殊なかたちで鉄筋コンクリートで表現するのは難しかった」宮大工や左官職人など多くの力により、わずか10か月で完成にこぎ着けました。■広島城 学芸員 本田美和子さん「復興する街のシンボルとしてみんなが思いを持って造られたと思っている実際に現地に来てもらって広島の歴史について思いを馳せてもらえればと思う」広島城の天守閉城は3月22日です。3月22日で広島城には入れなくなりますが、現段階で解体の予定はなく外観の鑑賞はできます。博物館としての役割は来年3月にオープン予定の「広島城三の丸歴史館」に引き継がれます。そして現在、閉城に合わせて特別なご城印も販売されています。また、閉城日を含む3日間は入城整理券を配布するとのことで早めの入城がおすすめです。【2026年2月26日 放送】