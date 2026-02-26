再発防止に向けた点検が始まりました。



1月、新潟市東区で道路が陥没する事故がありました。その原因となったのが下水道管です。新潟市は26日から市内96カ所で緊急点検を実施します。



1月9日、新潟市東区太平4丁目の市道が陥没し、通りかかったトラックの運転手が腰を打撲しました。新潟市によると、市道の下を通る下水道管に流れてくる汚水により硫化水素が発生。腐食した下水道管に穴が空き、管の中に土砂が流れ込んで空洞ができました。その上を通った車の重みで道路が陥没したとみられます。



新潟市中央区のこの場所－

下水道管は設置から25年以上が経過していて、腐食している可能性がありました。



■点検業者

「砂が管内に入り込んでいないかを確認しました。点検した区間(15m)に関しては異常ありませんでした。」



新潟市は、このほかに腐食のおそれがある95カ所の下水道管を今年度中に点検し、異常があった場合は修繕するとしています。