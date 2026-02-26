佐世保市の高校生や大学生、社会人が入居する寮で、30人がノロウイルスによる腹痛や下痢の症状を訴える集団食中毒が発生しました。

佐世保市保健所は26日、寮で提供された食事が原因として、運営する業者を2日間の営業停止処分としました。

食品衛生法違反で2日間の営業停止処分を受けたのは、学生や社会人が入居する寮を運営する「南風崎MGレヂデンス」です。

佐世保市によりますと今月20日、寮の食堂を利用した入居者の10代～20代の男女30人が腹痛や下痢、発熱などを発症。

保健所が調べたところ、患者らに共通する食べ物は食堂で出されたもののみで、患者の便や調理従事者からノロウイルスが検出されました。

食堂は、21日の夜から自主休業しているということです。

南風崎MGレヂデンスは、学校法人九州文化学園のグループ企業で、九州文化学園高校の生徒も寮に入居しています。

高校によりますと、症状を訴えた患者にはサッカー部の生徒18人と空手部の生徒1人も含まれていたということです。

九州文化学園高校は「大事な生徒を預かっているため、運営会社と話をして衛生管理を徹底していきたい」としています。