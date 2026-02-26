オリックスの古田島成龍投手（26）が26日、SOKKENスタジアムに隣接する清武第二球場でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。打者4人に5球ずつを投げ、安打性は1本、最速は146キロを計測した。

昨年9月に右肘のクリーニング手術と右肘尺骨神経移行術を受けたこともあり、2月1日から大阪・舞洲でのリハビリ組として調整を行い、21日にキャンプ地の宮崎へ合流していた。

持ち球のスライダーとチェンジアップは封印し「まっすぐの強さを確かめたかった。ファウルをもらえるか、ラインを出せるか」というテーマを持ってマウンドに上がった。「打者からどういう感じに見えているか、聞いて擦り合わせていきたい」という。

ルーキーイヤーだった24年にはパ・リーグの新人史上初めて「50登板＆防御率0点台」を達成した。「まずは本当に焦らないで。開幕はあったらいいのかな、ぐらいの感じで。僕の性格上、調子に乗るので自分で落ち着かせて」という右腕に、見守った岸田監督も「不安なく腕は振れていると思うし、順調な回復Dだと思いますね。手術明けなので、しっかり安全なところを積み重ねていきたい」と言葉を重ねた。

復活への階段は一歩ずつ着実に上がっていく。