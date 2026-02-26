25日に日本記者クラブで会見

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。25日の会見では、4年後について問われ、三浦からファンが感動する言葉が飛び出した。

三浦・木原組の“りくりゅう”は25日に日本記者クラブで会見。会見の模様は地上波やテレビ局のYouTubeチャンネルなどでも中継された。

この中で、4年後について問われた2人。木原は「五輪が終わってから忙しくて自分とも向き合う時間もなかったし、2人でもしっかり話す時間がなかったので、正直なところ今本当にわからない」と答えた。

それを受けて、三浦は「木原選手が引退する時は私も引退する時。私が違う人と組んでまた続けるというのは、もう絶対にないです」と言い切った。

X上のファンは決意を込めた三浦の「絶対」の2文字に反応。「そうか、りくりゅうはりくりゅうで終わるのね」「言い切ったりくちゃんの台詞にうるっときた」「引退する時は一緒ってなかなか出来る事じゃないし 絶対って宣言してる所で泣きそうになったよ！」「そんなのもう信頼の塊じゃん」「二人の絆の深さを改めて感じる」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）