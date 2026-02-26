市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

きょう26日は、予想以上に雲が広がりましたが、あす27日・あさって28日も雲が多いでしょう。気温は来週まで平年より高い日が多いでしょう。



あす27日の予想天気図です。

小野：

きょう26日、予想以上に雲が広がった理由と、あす27日、雲が多い理由は同じです。海からの湿った風が石川県内に流れ込むためです。その影響で26日は、気象衛星や気象レーダーにも映りにくい低い雲に覆われました。27日も同じような状態が続くでしょう。





気象台の週間予報です。

小野：

あす27日・あさって28日はくもりです。ただ、マークにはありませんが、27日夜は場所によって雨の降る可能性があります。一方、3月に入る1日・日曜日、そして2日・月曜日は、晴れ間が期待できるでしょう。気温は平年より高い日が多いでしょう。



気象台から1か月予報が発表されました。

小野：

3月27日までの傾向です。気温は来週までは平年より高めですが、7日から月末にかけては、平年並み近くに戻りそうです。雨の量はほぼ平年並みで、雪の量は少ないでしょう。



市川：

平年並みと聞くと、ちょっとほっとしますね。

